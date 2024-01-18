Глава Приморья передал звезду Героя матери погибшего в СВО рядового

«Ваш сын совершил настоящий подвиг, мужественно защищая товарищей и отбивая атаки. Уходя из жизни, он уничтожил целую группу противника. Дальнереченск овеян славой Даманских событий, наверняка ваш сын воспитан на примере героев-пограничников. Теперь и он вписал себя в плеяду людей, на которых будут равняться последующие поколения. Андрей — пример сильного духа, стойкости и патриотизма, именно на таких людях держится наша страна», — отметил Губернатор.