Глава Приморья передал звезду Героя матери погибшего в СВО рядового

Рядовой Андрей Машаровский из приморского Дальнереченска принимал участие в СВО с 1 февраля 2023 года. Утром 5 марта он действовал в составе штурмовой группы. Находясь на прикрытии союзных сил, обнаружил приближающуюся группу противника и вступил в ожесточенный бой. Израсходовав весь имеющийся боекомплект, Андрей не сдался в плен, подпустил неонацистов к себе и применил противопехотную осколочную мину.
Благодаря проявленному мужеству, ценой жизни Андрея удалось избежать окружения штурмовой группы, которая занимала важные тактические позиции. Это способствовало успешному продвижению российских подразделений и захвату плацдарма, необходимого для развития наступления.
Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Андрею Машаровскому присвоено звание «Герой России» посмертно. Олег Кожемяко передал матери Иванне Иосифовне орден «Золотая Звезда».
«Ваш сын совершил настоящий подвиг, мужественно защищая товарищей и отбивая атаки. Уходя из жизни, он уничтожил целую группу противника. Дальнереченск овеян славой Даманских событий, наверняка ваш сын воспитан на примере героев-пограничников. Теперь и он вписал себя в плеяду людей, на которых будут равняться последующие поколения. Андрей — пример сильного духа, стойкости и патриотизма, именно на таких людях держится наша страна», — отметил Губернатор.
Также Олег Кожемяко поручил министерству труда и социальной политики края оказать всю необходимую помощь, связанную с бытовыми условиями матери, положенными выплатами, отмечает пресс-служба регионального правительства.