Екатеринбургские депутаты оценили качество катков в городе и сами встали на коньки

Многие ледяные площадки находятся на пришкольной территории, однако доступ к ним имеют не только ученики, но и жители окрестных домов. О том, как обстоит в городе ситуация с обеспеченностью катками, депутатам рассказала председатель комитета по развитию физической культуры мэрии Людмила Фитина.
«В 2024 году в городе 164 плоскостных сооружения подготовлены для работы. 49 из них находятся на территории образовательных организаций, еще 43 объекта — в ведении собственников жилья и управляющих компаний. 6 объектов — это территория стадионов, еще 4 объекта — это территория торговых центров. Есть катки на парковых территориях», — рассказала Людмила Фитина.
Более 80% катков бесплатные: горожане могут прийти на них со своими коньками и покататься.
«Мы объехали сегодня три района, заслушали отчет. Могу сказать, что по всем показателям Екатеринбург находится впереди (среди российских городов-миллионников, исключая Москву и Санкт-Петербург). Также мы убедились, что эти катки пользуются спросом как для проведения уроков физкультуры, так и для бесплатного посещения жителями ближайших домов», — отметил председатель комиссии Владислав Овчинников.
Он отметил, что на плоскостных сооружениях охотно тренируются не только дети, но и взрослые, даже игроки Ночной хоккейной лиги. При этом более 80% катков совершенно бесплатны для посетителей. Большинство площадок имеют освещение, раздевалки, высокие борта и отличное качество льда.
Депутат Александра Журавлева, которая возглавляет школу № 140, предложила активнее использовать незадействованные пришкольные территории для строительства кортов.
«Вот у нас огромные площади в каждом образовательном учреждении — от 6 и более гектар. Чаще всего эти площади в зимний период времени не задействованы. И вот если бы в каждом образовательном учреждении построить корт, то мы покрыли бы все потребности в здоровом воспитании детей, предоставляя им возможность заниматься спортом», — прокомментировала Александра Журавлева.
Она добавила, что чаще всего кататься приходят семьями, чтобы активно провести совместный досуг, и вопросов с безопасностью на пришкольных кортах никогда не возникало.
Депутаты сочли ситуацию с организацией ледовых катков в Екатеринбурге соответствующей потребностям горожан, при этом работа по развитию доступных спортсооружений в Екатеринбурге будет продолжена. В процессе объезда депутатам представилась возможность встать на коньки. Владислав Овчинников и Алексей Мещеряков с удовольствием оценили качество льда, прокатившись по одному из кортов.
Автор материала: Дмитрий Мигалин.