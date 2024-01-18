Екатеринбургские депутаты оценили качество катков в городе и сами встали на коньки

«Вот у нас огромные площади в каждом образовательном учреждении — от 6 и более гектар. Чаще всего эти площади в зимний период времени не задействованы. И вот если бы в каждом образовательном учреждении построить корт, то мы покрыли бы все потребности в здоровом воспитании детей, предоставляя им возможность заниматься спортом», — прокомментировала Александра Журавлева.