Министерство ЖКХ в правительстве Приморья возглавил бывший главный инженер Примтеплоэнерго

Новым министром ЖКХ в Приморье назначен бывший главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей Попов, сообщает ИА PrimaMedia. Информация размещена на официальном сайте регионального правительства.
Сергей Попов ранее занимал должность главного инженера КГУП «Примтеплоэнерго». На новом посту он сменил Виталия Блоцкого, который в ходе кадровой перетряски правительства в октябре прошлого года стал не только курирующим сферу ЖКХ зампредом, но и совместил эту должность с министром ЖКХ. Сейчас Виталий Блоцкий продолжает курировать коммунальный блок в ранге зампреда.
Отметим, что серьезные перестановки в руководстве жилищно-коммунальной сферой края произошли в октябре прошлого года. В рамках переформатирования команды Олег Кожемяко снял с должностей заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко, более 25 лет отдавшей коммунальной сфере, и министра ЖКХ Владимира Бабича. Причиной тому стали многочисленные претензии к работе блока, который отвечает за ЖКХ, в том числе и у губернатора края Олега Кожемяко.