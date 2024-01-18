Министерство ЖКХ в правительстве Приморья возглавил бывший главный инженер Примтеплоэнерго

Отметим, что серьезные перестановки в руководстве жилищно-коммунальной сферой края произошли в октябре прошлого года. В рамках переформатирования команды Олег Кожемяко снял с должностей заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко, более 25 лет отдавшей коммунальной сфере, и министра ЖКХ Владимира Бабича. Причиной тому стали многочисленные претензии к работе блока, который отвечает за ЖКХ, в том числе и у губернатора края Олега Кожемяко.