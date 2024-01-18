Стала известна повестка совместного заседания палат парламента

«Будет вынесен вопрос о направлении миротворческих сил Казахстана, которые определяются ООН. В целом это решение принимается парламентом по предложению главы государства. Поэтому на повестке дня в рамках 53 статьи Конституции планируется это согласование», — сказала депутат Акмарал Альназарова.
Но в какую страну хотят направить миротворцев, пока неизвестно.
«Пока сказать не могу. В принципе это имеющийся опыт, Казахстан направляет своих миротворцев, поэтому это в плановом порядке эта работа (проводится — прим. ред.). Сейчас ООН определила, завтра на заседании мы вместе с вами услышим», — резюмировала сенатор.
Напомним, вчера стало известно, что председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента — оно состоится завтра, 19 января, в Астане.
По информации на сайте ИПС «Адилет», совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00 с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00.
При этом парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания. А председательствующий объявляет перерывы на заседаниях по собственной инициативе или по предложению большинства от числа присутствующих депутатов парламента.
Во время совместных заседаний палат парламента заседания рабочих органов парламента и его палат не проводятся.
Добавим, что парламент Казахстана состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов сената назначаются президентом, пять из которых — по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Мажилис же состоит из 98 депутатов.