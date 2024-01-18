Стала известна повестка совместного заседания палат парламента

Добавим, что парламент Казахстана состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов сената назначаются президентом, пять из которых — по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Мажилис же состоит из 98 депутатов.