Появились данные о новом руководителе омского депобразования

При этом фактически она продолжает являться первым замруководителя подразделения мэрии.
Напомним, 15 января 2024 года пост главы департамента образования покинул по собственному желанию Ильдар Бикмаев, назначенный одиннадцатью месяцами ранее. Мэр Сергей Шелест раскрыл, что прежний руководитель переходит на другую работу, однако его преемника в должности не назвал.
Стоит отметить, что формально Лариса Крючкова уже возглавляла ведомство: в период после отставки Ларисы Ефимовой и до назначения Ольги Онищенко — с конца января по начало марта 2022 года.