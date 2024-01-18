Санду выразила несогласие с некоторыми поправками в Кодекс о выборах

Так, главу государства не устраивают поправки, касающиеся установления парламентом даты выборов президента. Народные избранники решили, что дату голосования стоит утверждать за 90 дней до выборов, Санду полагает, что это нужно делать раньше.
Кроме того, президент недовольна одобренной парламентом формулировкой о том, что выборы организуются в течение 60 дней со дня, когда должность президента объявлена вакантной.
Санду указала на то, что, по Конституции, выборы организуются в течение двух месяцев с даты объявления должности главы государства вакантной.