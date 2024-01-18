Шаймиев будет в Татарстане представлять кандидатуру Путина на выборах

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).