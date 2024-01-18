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Ирина Отводникова покинула пост первого замминистра тарифной политики Красноярского края

В правительстве Красноярского края принято новое кадровое решение — от должности первого заместителя министра тарифной политики освобождена Ирина Отводникова.
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Источник: Reuters

В правительстве Красноярского края принято новое кадровое решение — от должности первого заместителя министра тарифной политики освобождена Ирина Отводникова. Причина — личная инициатива.

Распоряжение накануне подписал первый заместитель губернатора края — председатель правительства края Сергей Верещагин. Также Отводникова уволена с госслужбы.

Ирина Отводникова была назначена заместителем министра тарифной политики Красноярского края в сентябре 2021 года. В должности ее утверждал экс-председатель правительства Юрий Лапшин.