Ирина Отводникова покинула пост первого замминистра тарифной политики Красноярского края

В правительстве Красноярского края принято новое кадровое решение — от должности первого заместителя министра тарифной политики освобождена Ирина Отводникова. Причина — личная инициатива.
Распоряжение накануне подписал первый заместитель губернатора края — председатель правительства края Сергей Верещагин. Также Отводникова уволена с госслужбы.
Ирина Отводникова была назначена заместителем министра тарифной политики Красноярского края в сентябре 2021 года. В должности ее утверждал экс-председатель правительства Юрий Лапшин.