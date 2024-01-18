Москва примет меры, если активы России будут конфискованы, заявил Рябков

Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой дело в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера.
«Но сейчас анонсировать их повода нет, и это тоже было бы, наверное, дополнительным стимулом в так называемом мыслительном процессе у наших противников — это совершенно не нужно нам», — указал замглавы МИД.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестирование попавших под санкции российских активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.
В МИД России называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.