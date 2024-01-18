Москва примет меры, если активы России будут конфискованы, заявил Рябков

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестирование попавших под санкции российских активов.