Денис Ярченко стал замглавы Краснодара. Кандидатуру согласовали на 69-м внеочередном заседании городской Думы. Денис Ярченко будет курировать управление по делам молодежи, департамент по физической культуре и спорту.
Новый замглавы краевого центра окончил в 2019 году окончил Донской государственный технический университет по направлению подготовки «Торговое дело». В 2021 году получил в вузе образование «Государственное и муниципальное управление».
В 2016 году Денис Ярченко работал помощником члена Совета Федерации Федерального собрания РФ на общественных началах. С 2018 по 2020 годы занимал должность зампредседателя молодежного парламента Краснодара. С 2020 по 2021 год работал в региональном министерстве экономики.
С 2021 по 2022 Денис Ярченко работал в управлении протокола администрации региона. В 2022 году перешел в администрацию Краснодара. В 2023 году стал замначальника управления контроля мэрии. В марте его назначили на должность начальника управления.
Ранее «Комсомольская правда» — Кубань" сообщала о том, что вице-мэр Краснодара Максим Слюсарев покинул пост по собственному желанию. Он занимал должность с 2021 года.