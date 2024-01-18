Радий Хабиров высказался о ситуации в Баймаке

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкирии от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Это и Габбасов***, который судим за убийство, это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, который судим за наркотики», — заявил Хабиров.