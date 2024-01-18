Радий Хабиров высказался о ситуации в Баймаке

Радий Хабиров подчеркнул, что с первого дня своей работы на посту он боролся и продолжает бороться с экстремизмом, межнациональной рознью. Так, в 2020 году организация «Башкорт»** была признана экстремистской. Также Фаиль Алчинов* внесен Росинфомониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкирии от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Это и Габбасов***, который судим за убийство, это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, который судим за наркотики», — заявил Хабиров.
Также руководитель республики отметил, что сейчас возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, которое предполагает серьезное наказание. Радий Хабиров выразил благодарность жителям Баймака и других городов и районов республики, которые не стали участвовать в митингах.
* — Алчинов Фаиль Фаттахович, 07.12.1986 года рождения, уроженец села Юлдыбаево Зилаирского района БАССР, внесен Росинфомониторингом в перечень экстремистов и террористов.
** — Решением Верховного суда республики от 22 мая 2020 года организация «Башкорт» признана экстремистской, и ее деятельность запрещена на территории России.
*** — Габбасов Руслан Салаватович, 18.07.1979 года рождения, уроженец Ишимбая, внесен Росинфомониторингом в перечень экстремистов и террористов. Также признан Минюстом РФ иноагентом.