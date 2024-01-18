Радий Хабиров осмотрел новую школу № 3 в селе Акъяр Хайбуллинского района

Новая инновационная полилингвальная многопрофильная школа с интернатом, с просторными и светлыми классами, мастерскими, спортзалами, актовым залом и большой столовой.
Трехэтажная многопрофильная школа № 3 села Акъяр своего рода целый образовательный комплекс, состоящий из пяти блоков общей площадью более 17,3 тысячи квадратных метров, рассчитанная на 550 учеников, с интернатом на 140 мест.
Здесь три учебных корпуса, один из них — для учащихся начальной школы, интернат, актовый зал, большой и малый спортивные залы, пищеблок и обеденный зал с панорамными окнами, учебные мастерские и лыжная база. Корпуса оборудованы лифтами и соединены теплыми переходами. На пришкольной территории размещены теплый гараж на два школьных автобуса, собственные газовая котельная, прачечная, трансформаторная подстанция и другие хозяйственные объекты. Радий Хабиров осмотрел учебные кабинеты, спортивные залы, спальные комнаты в интернате, столовую. Во время общения с учениками Глава региона поинтересовался, какие в будущем выберут профессии школьники, пожелал им успехов в учебе.
Всего из федерального и республиканского бюджетов вместе с оснащением современным оборудованием и мебелью выделено почти 1 млрд рублей.
Как рассказал директор полилингвальной школы № 3 Рустам Давлетбердин, в новой многопрофильной школе созданы классы, более углубленно изучающие русский, башкирский, английский и китайский языки, а также предметы на нескольких языках.
«Помимо компьютерных классов и лингафонных кабинетов для изучения иностранных языков, в открывшейся сегодня школе № 3, с учетом ее многопрофильности, функционируют кабинеты инженерно-технологического профиля с лабораторией робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, также кадетские, шаймуратовские и гимназические классы. Все кабинеты оснащены необходимым интерактивным оборудованием», — отметил директор школы.
В здании школы находится медицинский блок, включающий в себя стоматологический, прививочный, процедурный кабинеты и кабинет врача. Имеется два спортзала, а также профессиональное футбольное поле, теннисный корт с искусственным покрытием и порядка 15 уличных спортивных, детских, игровых площадок.
Также в прошлом году в полилингвальные общеобразовательные организации перепрофилированы школа № 2 села Мишкино и Сибайская гимназия-интернат.
Напомним, в 2019—2021 годах были открыты 4 полилингвальные общеобразовательные организации в городах Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. Они успели приобрести статус одних из лучших образовательных учреждений республики.
С нового учебного года во всех 8 полилингвальных школах обучаются более 7500 обучающихся, из них 1091 первоклассников. Количество желающих учиться в полилингвальных общеобразовательных организациях ежегодно растет, и тому способствует качество образовательного процесса. Школьники показывают хорошие результаты по итогам экзаменов, олимпиадному движению, участию в проектах и конкурсах.