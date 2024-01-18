Радий Хабиров осмотрел новую школу № 3 в селе Акъяр Хайбуллинского района

Здесь три учебных корпуса, один из них — для учащихся начальной школы, интернат, актовый зал, большой и малый спортивные залы, пищеблок и обеденный зал с панорамными окнами, учебные мастерские и лыжная база. Корпуса оборудованы лифтами и соединены теплыми переходами. На пришкольной территории размещены теплый гараж на два школьных автобуса, собственные газовая котельная, прачечная, трансформаторная подстанция и другие хозяйственные объекты. Радий Хабиров осмотрел учебные кабинеты, спортивные залы, спальные комнаты в интернате, столовую. Во время общения с учениками Глава региона поинтересовался, какие в будущем выберут профессии школьники, пожелал им успехов в учебе.