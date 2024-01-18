Лукашенко: все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики

«Правительство информирует, что изменения необходимы в целях гармонизации законодательства Беларуси и России, то есть в рамках выполнения союзной программы. Но в процессе унификации нельзя ущемлять интересы государства», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Правительство предлагает более гибко подходить к продаже имущества собственниками из недружественных стран Лукашенко: меры по противодействию выводу капитала из Беларуси должны включаться молниеносно Лукашенко назвал главные требования при создании нового спутника дистанционного зондирования Земли «Все нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики, выводить ее на качественно новый уровень. Это важнейшая задача для всех государственных институтов, и таможня не является исключением», — обратил внимание Президент.