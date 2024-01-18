Президент уволил замминистра инвестиций и главу Агентства по техническому регулированию

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддин Абидов и генеральный директор Агентства по техническому регулированию Дилшод Саттаров освобождены от занимаемых должностей за допущенные недостатки в работе.
Об этом стало известно в ходе совещания под руководством президента 18 января, посвященном приоритетным задачам в области инвестиций, экспорта и международного сотрудничества на 2024 год.
Ответственный за комплекс инвестиций заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев получил предупреждение о необходимости исправить текущую ситуацию до конца квартала. В противном случае он также будет уволен с занимаемой должности.
В ходе совещания глава государства поручил уволить заместителей министров и хокимов, входящих в инвестиционный комплекс, чья деятельность и результаты оцениваются как неудовлетворительные.
Им поручено определить конкретные ключевые показатели эффективности (KPI), а затем нанять обратно на основе соглашения сроком на один год.
В зависимости от результата соглашение с ними будет продлено или расторгнуто.