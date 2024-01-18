Метшин: К 1 сентября в Казани откроются три новые школы

«Хочу поздравить учеников и учителей с новосельем. Спасибо Раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который поддержал строительство дополнительного корпуса. Ежегодно гимназия показывает хорошие результаты на различных олимпиадах, в копилке — победы на региональном, федеральном и даже международном уровнях. Мы уверены, что созданные комфортные условия для учебы и внешкольной работы еще больше повысят успехи ребят».