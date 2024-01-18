Лукашенко: на вывод капитала из Беларуси нужно реагировать молниеносно

По словам президента, Беларусь предлагает иностранным инвесторам одни из лучших условий, в их числе преференции, льготы, инфраструктура и многое другое.
«Приходи и работай. Но не ради наживы за счет нашего народа. А если кто-то попытается, есть механизмы противодействия и вразумления», — подчеркнул Лукашенко, его слова приводит пресс-служба главы государства.
По информации Госконтроля, осуществляется отток средств в недружественные страны, а также «целенаправленный вывод прибыли за пределы Беларуси». В связи с этим глава государства хочет услышать от руководства Совмина, почему возникают такие прецеденты.
«На практике заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки», — считает он.
Лукашенко также поинтересовался у губернаторов, как в областях организована эта работа, ведь регионы прежде всего заинтересованы в инвестициях и бездефицитном бюджете.
Защитные меры
Ранее белорусское правительство определило порядок выдачи разрешений на продажу бизнеса иностранцами и другие подобные действия.
Теперь иностранцы будут получать разрешение не только на продажу акций или долей в компаниях. Разрешение надо также на продажу имущества (доли в ней) и на реорганизацию юрлица, в котором среди собственников есть иностранные граждане. Для этого им нужно будет обратиться в местные органы власти по месту регистрации юрлица. Орган власти в свою очередь не только решит, возможна ли продажа бизнеса, но и определит, какой взнос за это надо сделать в госбюджет.