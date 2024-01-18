Лукашенко: на вывод капитала из Беларуси нужно реагировать молниеносно

Теперь иностранцы будут получать разрешение не только на продажу акций или долей в компаниях. Разрешение надо также на продажу имущества (доли в ней) и на реорганизацию юрлица, в котором среди собственников есть иностранные граждане. Для этого им нужно будет обратиться в местные органы власти по месту регистрации юрлица. Орган власти в свою очередь не только решит, возможна ли продажа бизнеса, но и определит, какой взнос за это надо сделать в госбюджет.