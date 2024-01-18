Дрозденко прокомментировал атаку украинского беспилотника на Ленобласть

Ранее на Piter.tv: из-за атаки дрона ВСУ аэропорт Пулково в Петербурге временно ограничивал свою работу и ввел план «Ковер». В настоящее время работа аэропорта восстановлена и проходит в штатном режиме. Также ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Петербурге. Все обошлось без жертв.