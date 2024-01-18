Дрозденко прокомментировал атаку украинского беспилотника на Ленобласть

Первую информацию об уничтожении БПЛА получил в половине второго ночи. Ситуация находится на контроле военных и силового блока. Жертв и разрушений на территории Ленобласти нет.
Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 января. Летальные аппараты оперативно перехватили.
Ранее на Piter.tv: из-за атаки дрона ВСУ аэропорт Пулково в Петербурге временно ограничивал свою работу и ввел план «Ковер». В настоящее время работа аэропорта восстановлена и проходит в штатном режиме. Также ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Петербурге. Все обошлось без жертв.