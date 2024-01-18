Почему в Алматы расходятся швы на мостах

Одна из жительниц Турксибского района задала вопрос акиму города о расхождении швов на мостах.
— По проспекту Рыскулова есть несколько мостов и на них периодически появляются отверстия в месте деформационных швов, появляются кочки. Каждый год их латают, но после зимы опять появляются дыры. Неужели нет инновационных идей. Это у нас не только по Рыскулова, но и по всему городу, именно на мостах, — заявила она.
Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев ответил, что в зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется.
— На проспекте Рыскулова у нас остался один мост, где мы должны установить деформационные швы. На этот год средства заложены. Но задача деформационного шва такая: в зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется, а потом обратно приходит в свое состояние. Поэтому резиновые заполнители рвутся. Мы это знаем. А по остальным шести мостовым сооружениям в прошлом году мы установили германские деформационные швы, и по тому мосту, о котором вы говорите, мы в этом году сделаем, — отметил Сагындык Телибаев.
Аким Ерболат Досаев добавил, что сейчас ищут подходящие технологии. По его словам, проблема в том, по каким технологиям были построены эти мосты. В свою очередь алматинка предложила перенять технологии других стран.
— Тогда придется весь мост переделывать. Максимально постараемся решить проблему. Швы, даже если гуляют, расходиться не будут. В этом году отработаем по технологиям, — ответил Ерболат Досаев.