Почему в Алматы расходятся швы на мостах

— На проспекте Рыскулова у нас остался один мост, где мы должны установить деформационные швы. На этот год средства заложены. Но задача деформационного шва такая: в зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется, а потом обратно приходит в свое состояние. Поэтому резиновые заполнители рвутся. Мы это знаем. А по остальным шести мостовым сооружениям в прошлом году мы установили германские деформационные швы, и по тому мосту, о котором вы говорите, мы в этом году сделаем, — отметил Сагындык Телибаев.