Politico узнало о страхе Европы по Украине из-за Трампа

Об опасениях в Европе, что США могут урезать военную поддержу Украины в случае победы Трампа, писал также Bloomberg. Сам политик заявлял, что в случае прихода в Белый дом будет решать этот вопрос в зависимости от итогов переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трамп также неоднократно говорил, что способен договориться о завершении военных действий между Москвой и Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский усомнился в его словах. Он отметил, что конфликт шел еще тогда, когда Трамп был главой государства (Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год).