Politico узнало о страхе Европы по Украине из-за Трампа

Трамп 16 января набрал более 50% голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова, первом в США голосовании по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии. Эта победа делает все более вероятным исход, при котором «Европе придется искать собственный путь борьбы с Россией», пишет издание.
На этом фоне канцлер Германии Олаф Шольц призовет европейских лидеров «активизироваться и внести больший вклад» в победу Украины. В начале января он публично выразил недовольство из-за объемов помощи Киеву, заявив, что запланированные поставки «слишком малы». Шольц намерен поднять эту тему на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на следующей неделе.
Об опасениях в Европе, что США могут урезать военную поддержу Украины в случае победы Трампа, писал также Bloomberg. Сам политик заявлял, что в случае прихода в Белый дом будет решать этот вопрос в зависимости от итогов переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трамп также неоднократно говорил, что способен договориться о завершении военных действий между Москвой и Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский усомнился в его словах. Он отметил, что конфликт шел еще тогда, когда Трамп был главой государства (Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год).
Российские власти осуждают военную помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.