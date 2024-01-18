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Лавров заявил, что порядка 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наличие порядка 30 государств, заинтересованных в сближении с БРИКС, говорит о большом будущем данного объединения с глобальным составом участников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, сообщает ТАСС.
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Источник: AFP 2023

Глава МИД России указал на то, что БРИКС, будучи надрегиональной глобальной структурой, «символизирует собой богатство многополярного мира».

Особо важным шагом, нацеленным на укрепление позиций БРИКС на международной арене, Лавров назвал решение прошлогоднего саммита в ЮАР о расширении числа участников объединения.

«Россия, которая с 1 января вступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу и тем самым способствовали укреплению позитивных тенденций не только внутри БРИКС, но и на международной арене в интересах мирового большинства», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также заверил, что Россия продолжит продвигать идеалы справедливости и правды в международных отношениях, чтобы они стали более демократичными.

БРИКС