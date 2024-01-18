Лавров заявил, что порядка 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС

Особо важным шагом, нацеленным на укрепление позиций БРИКС на международной арене, Лавров назвал решение прошлогоднего саммита в ЮАР о расширении числа участников объединения.
«Россия, которая с 1 января вступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу и тем самым способствовали укреплению позитивных тенденций не только внутри БРИКС, но и на международной арене в интересах мирового большинства», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он также заверил, что Россия продолжит продвигать идеалы справедливости и правды в международных отношениях, чтобы они стали более демократичными.