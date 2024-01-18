Лавров заявил, что порядка 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС

«Россия, которая с 1 января вступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу и тем самым способствовали укреплению позитивных тенденций не только внутри БРИКС, но и на международной арене в интересах мирового большинства», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.