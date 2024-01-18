Лавров назвал пять стран из «близкого окружения» России

По словам Лаврова, Запад за 500 лет привык к роли «гегемона» и не учитывает интересы других стран, а Москва развивает отношения с теми партнерами, которые готовы сотрудничать на равных. «У нас очень четко определены ориентиры на развитие отношений с теми, кто готов это делать на равноправной, взаимовыгодной, взаимоуважительной основе», — подчеркнул дипломат.