Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров

«Вспомните 2003 год, Приднестровье. Тогда РФ тоже выступала с посреднической ролью, и в 2003 году (заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации) Дмитрий Козак, который тогда отвечал за это направление, согласовал и с Кишиневом, и с Тирасполем меморандум, который так и стали называть — “меморандум Козака”. Он был парафирован всеми сторонами, и на утро была назначена церемония подписания. И тогдашний президент Молдовы позвонил президенту (РФ Владимиру) Путину и сказал: “Извините, да, мы все парафировали, но Евросоюз нам запрещает подписывать, говорит, что там что-то не отражено так, как хочет Евросоюз”. А договор между Тирасполем и Кишиневом, не с Евросоюзом ни в какой степени. То есть 20 лет назад приднестровская проблема могла быть урегулирована», — рассказал Лавров на пресс-конференции.