МОК еще раз проверит белорусов, отобравшихся на Олимпиаду

«Что касается процесса, то мы в настоящее время занимаемся определением и назначением независимых аналитиков с достойной репутацией, которые проверят каждого атлета, чтобы они не нарушали критерии. Можете быть уверены: уже был один процесс, будет проведен еще один со стороны МОК с задействованием независимых аналитиков», — сказал Адамс.