Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

МОК еще раз проверит белорусов, отобравшихся на Олимпиаду

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Спортсменов из Беларуси и России, которые отобрались на Олимпиаду и получили допуск, еще раз проверят независимые аналитики, заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.
Флаг олимпийских игр
Источник: AP 2023

Он отметил, что состязания с участием спортсменов в нейтральном статусе были проведены на условиях международных федераций, но к Играм были объявлены дополнительные критерии допуска, поэтому нужна проверка.

«Что касается процесса, то мы в настоящее время занимаемся определением и назначением независимых аналитиков с достойной репутацией, которые проверят каждого атлета, чтобы они не нарушали критерии. Можете быть уверены: уже был один процесс, будет проведен еще один со стороны МОК с задействованием независимых аналитиков», — сказал Адамс.

Ограничения спортсменов

В отношении атлетов из Беларуси и России были введены санкции в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Многие федерации запретили под своей эгидой проводить в Беларуси и России международные соревнования.

В этих условиях Москва и Минск организовали альтернативные состязания, чтобы атлеты могли поддерживать спортивную форму.

Спустя год, в марте 2023-го, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших военную спецоперацию россиян и белорусов, но только в статусе нейтральных атлетов.

Напомним, что XXXIII Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.