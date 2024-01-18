МОК еще раз проверит белорусов, отобравшихся на Олимпиаду

Он отметил, что состязания с участием спортсменов в нейтральном статусе были проведены на условиях международных федераций, но к Играм были объявлены дополнительные критерии допуска, поэтому нужна проверка.
«Что касается процесса, то мы в настоящее время занимаемся определением и назначением независимых аналитиков с достойной репутацией, которые проверят каждого атлета, чтобы они не нарушали критерии. Можете быть уверены: уже был один процесс, будет проведен еще один со стороны МОК с задействованием независимых аналитиков», — сказал Адамс.
Ограничения спортсменов
В отношении атлетов из Беларуси и России были введены санкции в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Многие федерации запретили под своей эгидой проводить в Беларуси и России международные соревнования.
В этих условиях Москва и Минск организовали альтернативные состязания, чтобы атлеты могли поддерживать спортивную форму.
Спустя год, в марте 2023-го, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших военную спецоперацию россиян и белорусов, но только в статусе нейтральных атлетов.
Напомним, что XXXIII Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.