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Кишинёв призвал Приднестровье не вводить ограничения против молдавских фермеров

Власти Молдавии призвали руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики не вводить ограничения в отношении молдавских сельхозпроизводителей.
Зерно
Источник: AP 2023

Об этом сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.

«Кишинев настоятельно рекомендует… воздержаться от любых ограничительных действий, которые могут препятствовать свободному доступу к сельскохозяйственным землям в Дубоссарском районе, расположенным вдоль трассы Тирасполь-Каменка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это приведёт к росту напряжённости между двумя сторонами.

Ранее власти Приднестровья решили отменить льготы для молдавских фермеров после того, как Кишинёв ввёл пошлины на товары, следующие в непризнанную республику. Поправки были приняты парламентом сразу в двух чтениях.

экономика
сельское хозяйство