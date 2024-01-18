Контроль за экспортными грузами на границе полностью перейдет таможенникам

Сегодня на совещании по приоритетным задачам в области инвестиций, экспорта и международного сотрудничества на 2024 год Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь проверкой экспортных грузов на границе будут заниматься только таможенники. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Ранее к этой работе привлекались представители четырех ведомств — таможня, Агентство по карантину, СЭС и ветеринарные органы. При этом все необходимые сертификаты и разрешения полностью оцифрованы, контролирующему персоналу необходимо лишь проверить наличие документов.
По этой причине было решено передать все функции контроля на границе Таможенному комитету.