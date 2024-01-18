Контроль за экспортными грузами на границе полностью перейдет таможенникам

Сегодня на совещании по приоритетным задачам в области инвестиций, экспорта и международного сотрудничества на 2024 год Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь проверкой экспортных грузов на границе будут заниматься только таможенники. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.