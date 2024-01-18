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Контроль за экспортными грузами на границе полностью перейдет таможенникам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Все функции пограничного контроля полностью перейдут Таможенному комитету. На данный момент этой работой занимаются 4 ведомства, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Сегодня на совещании по приоритетным задачам в области инвестиций, экспорта и международного сотрудничества на 2024 год Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь проверкой экспортных грузов на границе будут заниматься только таможенники. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ранее к этой работе привлекались представители четырех ведомств — таможня, Агентство по карантину, СЭС и ветеринарные органы. При этом все необходимые сертификаты и разрешения полностью оцифрованы, контролирующему персоналу необходимо лишь проверить наличие документов.

По этой причине было решено передать все функции контроля на границе Таможенному комитету.

экономика
таможня