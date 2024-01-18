Лукашенко оценил отношения Москвы и Минска

«Россия и Беларусь — суверенные, независимые государства. Из этого надо исходить, принимая те или иные решения. И, как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает», — заявил Лукашенко на совещании с руководством правительства. Его слова приводит агентство Белта.
При этом он отметил, что отношения двух стран, какими бы хорошими они ни были, должны совершенствоваться, однако при любых изменениях, нововведениях нужно помнить в первую очередь о суверенитете и независимости. «Система общая, похожая, но должны быть два суверенных, независимых государства», — обратил внимание Лукашенко.
Он также прокомментировал сообщения в СМИ, что Белоруссия якобы утрачивает свою самостоятельность, заявив об их абсолютной безосновательности. «Всякие там вякания и писания… Я только что обзор прочитал, что “все, Беларусь теряет суверенитет”… Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас», — констатировал Лукашенко.