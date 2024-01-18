Лукашенко оценил отношения Москвы и Минска

Он также прокомментировал сообщения в СМИ, что Белоруссия якобы утрачивает свою самостоятельность, заявив об их абсолютной безосновательности. «Всякие там вякания и писания… Я только что обзор прочитал, что “все, Беларусь теряет суверенитет”… Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас», — констатировал Лукашенко.