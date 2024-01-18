Лавров: спецоперация способствовала очищению российского общества

По словам Лаврова, кто-то из них уехал, кто-то — остался и «стал задумываться». Но подавляющая часть общества небывало сплотилась.
«Знаете, у нас был великий сатирик Михаил Жванецкий. У него был монолог на тему советского, российского народа. И сказал он следующее: нашим людям, чтоб по-настоящему сплотиться, большая война нужна. Ну, вроде как, даже с юмором, но в каждой шутке есть доля правды», — напомнил глава ведомства.
19 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны отметил, что россияне демонстрируют беспрецедентную поддержку защитников отечества и патриотический настрой, единство и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий. Путин заявил, что такая поддержка является надежной опорой армии и флота РФ.