Оппозиция в Молдавии бойкотировала заседание парламента

Парламентарии собрались в четверг на внеочередную сессию, которую созвал спикер законодательного собрания, лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу. Ранее Конституционный суд Молдавии отклонил признание депутатского мандата представителя БКС, но при этом признал мандат кандидата от правящей ПДС. БКС и ПДС объявили о вакантных местах в парламенте после того, как два депутата перешли из законодательного собрания в муниципальный Совет Кишинёва (аналог городского собрания депутатов).
«В прошлом году фракция БКС зарегистрировала в парламенте Декларацию о признании Молдавии захваченным государством. И сегодня мы в очередной раз констатируем то, что это решение было необходимым. Конституционным суд украл мандат депутата от оппозиции, который народ предоставил БКС. Без какой-либо юридической аргументации, это тотальный абсурд. Нападки на оппозицию продолжаются. По этой причине фракция БКС приняла решение бойкотировать заседание законодательного органа», — заявил вице-спикер парламента, глава фракции БКС Влад Батрынча.
Трансляция заседания законодательного собрания велась в режиме онлайн на сайте парламента.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.