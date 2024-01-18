Жителям Башкирии напомнили о серьезном наказании за массовые беспорядки

Вчера, 17 января, в Баймаке была совершена попытка спровоцировать массовые беспорядки. Поводом стало оглашение приговора экстремисту Фаилю Алчинову*. Участники несанкционированной акции пытались напасть на полицейских, из-за чего пострадали люди, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. Нескольких участников акции уже привлекли к ответственности: шестерых человек оштрафовали по административной статье «мелкое хулиганство», а также одного из них привлекли по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кроме того, арестованы шесть участников первой несанкционированной акции, произошедшей в Баймаке, 15 января. Им грозит срок до 15 лет по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки».