Жителям Башкирии напомнили о серьезном наказании за массовые беспорядки

Вчера, 17 января, в Баймаке была совершена попытка спровоцировать массовые беспорядки. Поводом стало оглашение приговора экстремисту Фаилю Алчинову*. Участники несанкционированной акции пытались напасть на полицейских, из-за чего пострадали люди, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. Нескольких участников акции уже привлекли к ответственности: шестерых человек оштрафовали по административной статье «мелкое хулиганство», а также одного из них привлекли по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кроме того, арестованы шесть участников первой несанкционированной акции, произошедшей в Баймаке, 15 января. Им грозит срок до 15 лет по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки».
«Это очень серьезная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки — угроза национальной и общественной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное, до 15 лет лишения свободы. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем», — пояснил экс-министр внутренних дел Башкирии в 1996—2008 годах, генерал-лейтенант милиции в отставке Рафаил Диваев.
Полиция продолжает искать нарушителей закона. Жителям Башкирии реуомендуется не поддаваться на провокации, которые ведут люди из-за рубежа, и не выходить на незаконные митинги.
* — Алчинов Фаиль Фаттахович, 07.12.1986 года рождения, уроженец села Юлдыбаево Зилаирского района БАССР, внесен Росинфомониторингом в перечень экстремистов и террористов.