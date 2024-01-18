Котова перечислила самые проблемные для проезда улицы Челябинска

Дорожный коллапс начался после новогодних праздников. Челябинцы регулярно встают в пробки в час пик. Онлайн-карты показывали даже 11-балльные заторы. Техника работает в усиленном режиме: с остановок вывозят горы снега, чтобы расчистить карманы для автобусов. Мэр лично проконтролировала работу снегосвалки, где кучи достигли высоты пятиэтажного дома. Ситуацию осложняет и дефицит водителей общественного транспорта, а соответственно, давка в салоне и долгое ожидание автобуса.