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Котова перечислила самые проблемные для проезда улицы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января, ФедералПресс. В Челябинске самыми сложными улицами для проезда общественного транспорта и автомобилей являются Комсомольский проспект, проспект Победы, улицы Братьев Кашириных, Чичерина, 40 лет Победы и Чурилово. Мэр города Наталья Котова рассказала, какие меры предпринимаются, чтобы улучшить ситуацию с уборкой улиц от снега и льда.

«Нужны грейдеры, которые уберут верхний слой вот этой колейности. То есть, как только уберут верхний слой, заужение дороги уйдет. Уровень колеи можно будет снизить до уровня дорожного полотна», — отметила Наталья Котова в интервью изданию ГТРК «Южный Урал».

За очистку проблемных улиц отвечает субподрядчик «Строймеханизация».

На встрече со специалистами было принято решение увеличить число тяжелой техники, в частности, грейдеров.

В администрации напомнили, куда можно пожаловаться на плохую уборку улиц.

Дорожный коллапс начался после новогодних праздников. Челябинцы регулярно встают в пробки в час пик. Онлайн-карты показывали даже 11-балльные заторы. Техника работает в усиленном режиме: с остановок вывозят горы снега, чтобы расчистить карманы для автобусов. Мэр лично проконтролировала работу снегосвалки, где кучи достигли высоты пятиэтажного дома. Ситуацию осложняет и дефицит водителей общественного транспорта, а соответственно, давка в салоне и долгое ожидание автобуса.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что министр дорожного хозяйства Алексей Нечаев лично оценил ситуацию, выехав в рейд по остановкам в час пик.