Котова перечислила самые проблемные для проезда улицы Челябинска

«Нужны грейдеры, которые уберут верхний слой вот этой колейности. То есть, как только уберут верхний слой, заужение дороги уйдет. Уровень колеи можно будет снизить до уровня дорожного полотна», — отметила Наталья Котова в интервью изданию ГТРК «Южный Урал».
За очистку проблемных улиц отвечает субподрядчик «Строймеханизация».
На встрече со специалистами было принято решение увеличить число тяжелой техники, в частности, грейдеров.
В администрации напомнили, куда можно пожаловаться на плохую уборку улиц.
Дорожный коллапс начался после новогодних праздников. Челябинцы регулярно встают в пробки в час пик. Онлайн-карты показывали даже 11-балльные заторы. Техника работает в усиленном режиме: с остановок вывозят горы снега, чтобы расчистить карманы для автобусов. Мэр лично проконтролировала работу снегосвалки, где кучи достигли высоты пятиэтажного дома. Ситуацию осложняет и дефицит водителей общественного транспорта, а соответственно, давка в салоне и долгое ожидание автобуса.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что министр дорожного хозяйства Алексей Нечаев лично оценил ситуацию, выехав в рейд по остановкам в час пик.