Радий Хабиров встретился в Хайбуллинском районе с семьями погибших воинов СВО

Руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям, супруге погибших военнослужащих и вручил ордена генерала Шаймуратова, которыми погибшие хайбуллинцы удостоены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
«Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача — беречь память о них, — сказал Радий Хабиров. — Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей».
Глава Башкортостана также напомнил, что в Республиканском кардиоцентре разработали программу оздоровления и реабилитации родителей погибших участников СВО.
«Не стесняйтесь, обращайтесь в администрацию района, они выделят транспорт, вам надо подлечить свое здоровье, понимаю, что сыновей и мужей уже не вернуть, но надо жить дальше. Администрации муниципалитетов всегда должны быть на связи с родителями погибших ребят, их семьями, оказывать им помощь. Всего за время действия этой программы свое здоровье поправили более 150 родителей погибших участников СВО», — отметил Радий Хабиров.
В селе Акъяр Глава республики также пообщался с мамами участников специальной военной операции, которые собирались уезжать на отдых в санаторий «Якты-Куль». Напомним, что по решению руководства республики военнослужащие, принимающие участие в СВО, могут либо разделить период лечения с родными на равные части, либо полностью передать своё право на санаторно-курортное лечение кому-то из близких родственников — супруге или родителям.
Радий Хабиров поинтересовался, есть ли связь у матерей с их сыновьями, были ли они в отпуске, пожелал им хорошего отдыха в санатории.
«Вам, Радий Фаритович, большое спасибо за личную поддержку наших сыновей, всех наших ребят из Башкирии, которые достойно сражаются и мы гордимся ими. Огромная благодарность и за заботу о нас, ждем скорейшего завершения специальной военной операции и наших сыновей домой с победой», — сказали мамы участников СВО из Хайбуллинского района.