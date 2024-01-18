Прокурор потребовал для Стрелкова почти пять лет колонии

Стрелков был задержан в Москве в июле 2023 г. В тот же день Мещанский суд Москвы заключил его под стражу. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). В материалах дела речь идет о двух постах в Telegram от 25 мая. Сам Стрелков свою вину отрицает.