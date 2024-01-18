Прокурор потребовал для Стрелкова почти пять лет колонии

Прокурор заявил, что считает вину подсудимого полностью доказанной. Судебный процесс проходит в закрытом режиме в Мосгорсуде. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК).
Как ожидается, после стороны обвинения в прениях выскажут свою позицию адвокаты. По завершению прений у обвиняемого будет право выступить в суде с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Стрелков был задержан в Москве в июле 2023 г. В тот же день Мещанский суд Москвы заключил его под стражу. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). В материалах дела речь идет о двух постах в Telegram от 25 мая. Сам Стрелков свою вину отрицает.