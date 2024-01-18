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Головченко: 3 июля состоится парад в честь 80-летия освобождения Беларуси

Власти республики планируют масштабно отметить юбилейную дату, связанную с Великой Отечественной войной.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Необходимо выбрать место для проведения военного парада 3 июля, сказал премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент Sputnik.

По словам главы правительства, ранее были намечены основные направления работы и сформулированы задачи. Сегодня необходимо рассмотреть ряд важных вопросов.

«Один из основных — это место проведения военного парада 3 июля текущего года».

обратил внимание премьер.

При этом Головченко отметил, что Министерству обороны было поручено внести предложения по различным вариантам его проведения с учетом состоявшегося обсуждения. После чего про это будет доложено главе государства для принятия решения.

Он также предложил обсудить такой вопрос, как награждение городов и населенных пунктов вымпелом «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны». Проект соответствующего указа внесен на рассмотрение президента.

«Требуют обсуждения и подходы к организации культурных мероприятий, посвященных данному юбилею».

подчеркнул премьер.

В завершение Роман Головченко напомнил участникам совещания, что необходимо рассмотреть вопрос создания логотипа юбилея, который будет фигурировать на всех мероприятиях.