Мэр Краснодара назвал основной бедой города дороги. Об этом Евгений Наумов сказал на встрече с журналистами.
«Мы показали колоссальный результат в 2023 году по строительству. Но работы еще много», — отметил мэр Краснодара.
В 2024 году в краевом центре планируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привести в порядок более 58 км. Специалисты обновят 44 дорожных участка.
В 2023 году ремонт дорог в Краснодаре по нацпроекту завершили досрочно. Всего в городе обновили 40 участков протяженностью свыше 60 км.