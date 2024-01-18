СМИ: Канада не передала Украине ЗРК NASAMS из-за отсутствия разрешения от США

«Чиновники заявили, что за NASAMS заплатили в прошлом марте, но доставка задерживается из-за требований соглашения о продаже вооружения между американским и украинским правительствами, переговоры по которому все еще продолжаются», — говорится в публикации издания.
17 января Globe and Mail сообщал, что глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил канадских чиновников в задержке поставок NASAMS. Он также отметил, что Киев сейчас испытывает острый дефицит вооружения, которое было обещано союзниками.
16 января издание Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в Евросоюзе проводят аудит вооружений, переданных Украине. Проверкой занимается Европейская служба внешних связей (ЕСВС) на фоне заявлений, что некоторые страны не отправили Киеву «столько оружия, сколько могли». Результаты аудита будут представлены 1 февраля перед саммитом ЕС. По данным FT, аудит был организован после требования канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить поставки стран Киеву. По его словам, обещанные объемы вооружения Киеву «большинством стран — членов ЕС» малы. Шольц также призвал обнародовать обзор, «какой именно вклад» внесут страны в поддержку Украины в 2024 г.
Ранее в Кремле заявляли, что поддержка Киева западными странами будет снижаться. По словам Пескова, это неизбежно, поскольку технические возможности «имеют свой предел», а деньги «имеют свойство заканчиваться».