Евгений Наумов объяснил кадровые перестановки в мэрии Краснодара

— Немного пересмотрел структуру мэрии. Первый заместитель — это моя правая рука. Дмитрий Васильев — специалист высокого профилям. У него большой опыт работы. Ярченко — молодой парень, год он показывал себя в мэрии, ни разу не подвел, молодым надо давать шанс. Все мои новые замы — люди проверенные, опытом работы. Конкуренции я не боюсь, чем амбициознее будут мои подчиненные, тем лучше будет город, — сказал Наумов на встрече с журналистами.