Даванков рассказал о цели своей предвыборной программы

ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал журналистам в Воронеже о том, на что направлена его предвыборная программа.
«Для меня важно, какой вырастет наша молодежь. В каком государстве она будет (жить)… Моя программа направлена на то, чтобы наша страна была независимой, богатой и свободной», — сказал Даванков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.