Лукашенко сказал «досвидос» уходящим из Белоруссии западным брендам

«Мы договорились, что никакого имущества мы никому не продаем и не передаем, если в результате санкций или других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка», — сказал Лукашенко.
Как я говорил, досвидос — мы разберемся сами.
По его мнению, в этом вопросе главное — безопасность граждан. Также Лукашенко добавил, что еда «должна быть полезной».
Он выразил уверенность в том, что Белоруссия должна заниматься импортозамещением в сегментах, которые оставляют иностранные инвесторы.
Лукашенко также сообщил, что власти страны рассматривают вопрос продажи бывшей сети ресторанов McDonald’s частному лицу.
В конце декабря 2022 года Лукашенко заявлял, что инвесторам, которые бросили предприятия в Белоруссии, стоит «помахать рукой».