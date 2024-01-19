Представители 100 стран обсудят практики российского образования на ВФМ-2024

«Мы более 60 лет воспитываем профессионалов из 200 стран мира, выстраивая отношения, основанные на взаимопонимании, взаимоуважении к традициям каждого народа и каждой культуры. Надеюсь, что это мероприятие и сам фестиваль станут ещё одним витком в построении единого будущего с ценностью дружбы народов», — заявил проректор по работе со студентами РУДН Михаил Ильич Кацарский.