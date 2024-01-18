Токаев пригласил президента Италии в Казахстан

— Объем взаимной торговли превысил 14,5 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами достигнет 20 миллиардов долларов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Eni, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия. В то же время необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным.