В молдавских Бендерах прошел митинг против новых пошлин в ПМР

Около трехсот человек с флагами непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) и транспарантами «Руки прочь от Приднестровья», «Вы остановили наши предприятия», «Нет грабежу народа», «Нет блокаде ПМР» собрались около дворца, не блокируя вход и выход из него.