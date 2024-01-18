В молдавских Бендерах прошел митинг против новых пошлин в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Митинг «Руки прочь от Приднестровья» против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей состоялся в четверг в Бендерах напротив дворца им. Ткаченко, где проходят по четвергам заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операцией), передает корреспондент РИА Новости.
Около трехсот человек с флагами непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) и транспарантами «Руки прочь от Приднестровья», «Вы остановили наши предприятия», «Нет грабежу народа», «Нет блокаде ПМР» собрались около дворца, не блокируя вход и выход из него.
Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов объяснил, что цель акции — добиться внимания общественности и власти Молдавии к возникшей проблеме.
«Требуем от руководства Молдовы: давайте говорить по-человечески, давайте решать вопросы в рамках действующих международных норм, давайте не лишать людей труда, возможности работать, зарабатывать себе на жизнь, содержать свои семьи».
Собравшиеся помитинговали около часа, спели «Катюшу» и тихо разошлись.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.