СМИ: премьер-министр Эстонии Кая Каллас может занять пост главы дипломатии ЕС

Боррель был избран на пост главы дипломатии ЕС 1 декабря 2019 г. сроком на пять лет. Назначению Каллас на эту должность может способствовать географическая близость Эстонии к России и Украине на фоне продолжающегося конфликта стран, полагают источники газеты. В то же время, отмечает Politico, премьер-министр может столкнуться с противодействием дипломатов из-за ее «воинственного настроя» к РФ.