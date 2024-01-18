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СМИ: премьер-министр Эстонии Кая Каллас может занять пост главы дипломатии ЕС

В результате июньских выборов премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сообщает газета Politico. В этом случае, по версии издания, все высшие должности в объединении будут занимать женщины.
Каллас
Источник: РИА "Новости"

Боррель был избран на пост главы дипломатии ЕС 1 декабря 2019 г. сроком на пять лет. Назначению Каллас на эту должность может способствовать географическая близость Эстонии к России и Украине на фоне продолжающегося конфликта стран, полагают источники газеты. В то же время, отмечает Politico, премьер-министр может столкнуться с противодействием дипломатов из-за ее «воинственного настроя» к РФ.

Остальные высшие должности в ЕС тоже могут достаться женщинам. По сведениям издания, председателем Еврокомиссии останется Урсула фон дер Ляйен, главой Европарламента — Роберта Метсола, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Шарля Мишеля на посту руководителя Евросовета.

24 декабря 2023 г. Боррель заявил, что назначенные на июнь 2024 г. выборы в Европарламент могут стать судьбоносными. По его словам, тревога избирателей перед неизвестным может привести к росту поддержки правых популистских партий. В своей лекции на саммите, организованном журналом Le Grand Continent, он подчеркнул, что боевые действия на Украине и палестино-израильский конфликт угрожают будущему ЕС.

Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Боррель заявляет об угрозе из России, чтобы отвлечь внимание от проблем в ЕС в преддверии выборов в Европарламент. По ее словам, наибольшую опасность для Европы представляет «Брюссель с его евробюрократами» и, в частности, такие представители власти, как Боррель и фон дер Ляйен.

ЕС