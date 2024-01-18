НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения в Европе

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на следующей неделе альянс начнет крупнейшие за последние несколько десятилетий учения Steadfast Defender 2024. Каволи добавил, что учения продлятся до мая, в них примут участие около 90 тыс. военнослужащих, передает Reuters. Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии.