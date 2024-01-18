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НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения в Европе

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на следующей неделе альянс начнет крупнейшие за последние несколько десятилетий учения Steadfast Defender 2024. Каволи добавил, что учения продлятся до мая, в них примут участие около 90 тыс. военнослужащих, передает Reuters. Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии.
НАТО
Источник: Reuters

«Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическую зону за счет трансатлантической переброски сил из Северной Америки», — сказал главнокомандующий журналистам в Брюсселе после двухдневного совещания глав национальных оборонных ведомств НАТО. По его словам, в учениях помимо вооруженных сил стран НАТО примут участие военнослужащие Швеции.

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр объяснял, что учения Steadfast Defender направлены на отработку возможного вторжения России на восточном фланге НАТО. В октябре 2023 года он заявлял, что в них должны принять участие около 40 тыс. военных.

Financial Times называла запланированные учения крупнейшими со времен холодной войны. Источники издания утверждали, что натовские военные в ходе учений совершат 500−700 боевых вылетов, в них примут участие не менее 50 военных кораблей.

Эрдни Кагалтынов

НАТО
учения