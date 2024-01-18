Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Казахстане запустили робота-судебного исполнителя

По замыслу авторов идеи, он сэкономит казахстанцам миллиарды тенге.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 18 янв — Sputnik. Министерство юстиции Казахстана совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей (ЧСИ) запустили пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства в городе Тараз, сообщает Служба Центральных коммуникаций.

В сообщении отмечается, что благодаря новому проекту казахстанцы по предварительным расчетам сэкономят около 2 млрд тенге.

Алгоритм включает следующий этапы:

  • Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты.
  • Робот направляет СМС уведомление о необходимости исполнения требования в течении 5 календарных дней.
  • В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения, система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ.
  • При оплате в установленный срок, исполнительное производство прекращается без лишних расходов.

В случае успешной реализации проекта планируется его распространение на всю территорию Казахстана.

Ранее сообщалось, что за 2021−2022 годы только в шести областях Казахстана частные судебные исполнители присвоили более миллиарда тенге, о чем рассказали в Генпрокуратуре. Тогда были прекращены лицензии 7 частных судебных исполнителей, 2 приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.