В Казахстане запустили робота-судебного исполнителя

Ранее сообщалось, что за 2021−2022 годы только в шести областях Казахстана частные судебные исполнители присвоили более миллиарда тенге, о чем рассказали в Генпрокуратуре. Тогда были прекращены лицензии 7 частных судебных исполнителей, 2 приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.