В Казахстане запустили робота-судебного исполнителя

АЛМАТЫ, 18 янв — Sputnik. Министерство юстиции Казахстана совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей (ЧСИ) запустили пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства в городе Тараз, сообщает Служба Центральных коммуникаций.
В сообщении отмечается, что благодаря новому проекту казахстанцы по предварительным расчетам сэкономят около 2 млрд тенге.
Алгоритм включает следующий этапы:
- Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты.
- Робот направляет СМС уведомление о необходимости исполнения требования в течении 5 календарных дней.
- В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения, система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ.
- При оплате в установленный срок, исполнительное производство прекращается без лишних расходов.
В случае успешной реализации проекта планируется его распространение на всю территорию Казахстана.
Ранее сообщалось, что за 2021−2022 годы только в шести областях Казахстана частные судебные исполнители присвоили более миллиарда тенге, о чем рассказали в Генпрокуратуре. Тогда были прекращены лицензии 7 частных судебных исполнителей, 2 приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.