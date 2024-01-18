Парликов рассказал, когда ожидается первая поставка американского СПГ в Молдову

В декабре 2023 года молдавская госкомпания «Энергоком» и греческая DEPA подписали меморандум об активизации сотрудничества в поставках природного газа, в том числе сжиженного. Как отметил представитель «Энергокома» Виктор Бынзарь, энергетический рынок Молдовы получит доступ к газу, в том числе из США, доставляемые через терминалы в Греции и по трансбалканскому трубопроводу в Молдову, Украину и Центральную Европу.