Парликов рассказал, когда ожидается первая поставка американского СПГ в Молдову

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Первая прямая закупка Молдовой сжиженного газа из США может состояться уже на будущей неделе, об этом в телеэфире заявил глава Министерства энергетики республики Виктор Парликов.
«Мы, возможно, уже на следующей неделе впервые закупим газ напрямую с корабля, который перевозит сжиженный газ, из США. Пока не могу сказать, какая точно цена, но она будет ниже уровня TTF».
По его словам, судно уже прибыло в греческий порт Александруполис.
В декабре 2023 года молдавская госкомпания «Энергоком» и греческая DEPA подписали меморандум об активизации сотрудничества в поставках природного газа, в том числе сжиженного. Как отметил представитель «Энергокома» Виктор Бынзарь, энергетический рынок Молдовы получит доступ к газу, в том числе из США, доставляемые через терминалы в Греции и по трансбалканскому трубопроводу в Молдову, Украину и Центральную Европу.