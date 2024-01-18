Сенат объявил о созыве 49-го пленарного заседания

18 января состоялось очередное заседание Кенгаша Сената Олий Мажлиса под председательством Танзилы Нарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба Сената.
На заседании было принято постановление о созыве 19 января 2024 года 49-го пленарного заседания Сената, которое пройдет в форме видеоконференцсвязи.
Во время заседания планируется обсудить ряд вопросов. Среди них законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование деятельности Олий Мажлиса Республики Узбекистан в связи с принятием Конституции Республики Узбекистан в новой редакции» и «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование правовых основ деятельности по борьбе с преступностью».
Сенаторы также рассмотрят законы «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с либерализацией ответственности за отдельные категории уголовных деяний» и «О внесении дополнений в статью 248 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности».
Кроме того, на пленарном заседании планируется рассмотреть законы «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим развитием использования возобновляемых источников энергии», «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование таможенных процедур», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистана, предусматривающих приведение национального законодательства Республики Узбекистан в соответствие с соглашениями Всемирной торговой организации».
Вместе с тем будут обсуждаться законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Иран о передаче осужденных лиц (Тегеран, 18 июня 2023 года)», «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Ханой, 14 ноября 2022 года)».
Сенаторы также рассмотрят вопрос о Национальном докладе о противодействии коррупции в Республике Узбекистан.
На пленарном заседании будет также заслушана информация министра водного хозяйства Республики Узбекистан о работе, проводимой по строительству и реконструкции ирригационных и мелиоративных объектов.
Планируется обсудить также вопрос о направлении в Кабинет министров Республики Узбекистан парламентского запроса о негативном воздействии деградации пастбищ на продовольственную безопасность, производство сельскохозяйственной продукции и окружающую среду.