Сенат объявил о созыве 49-го пленарного заседания

Во время заседания планируется обсудить ряд вопросов. Среди них законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование деятельности Олий Мажлиса Республики Узбекистан в связи с принятием Конституции Республики Узбекистан в новой редакции» и «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование правовых основ деятельности по борьбе с преступностью».