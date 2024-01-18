Токаев провел переговоры с главой Совета министров Италии

По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около 15 млрд долларов. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли 7,3 млрд долларов. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.