Смогут ли дети «беглых» вернуться в Беларусь и продлить свои паспорта, рассказали в МВД

«Процедура проверки принадлежности действует в каждом дипломатическом учреждении, также и в пунктах пропуска на госгранице. Если он приедет даже через пять лет с недействительным паспортом, сотрудник пограничной службы проведет соответствующую проверку по базам и примет решение о допуске человека на территорию страны. Или скажет, что ему надо получать свидетельство на возвращение, потому что документа, удостоверяющего личность, нет, биометрических данных в информационном ресурсе тоже нет. Это даже не индивидуальный подход. Это подход в отношении всех граждан, которые в настоящее время проживают за пределами Беларуси. Каждый из них не лишен конституционного права вернуться на территорию страны. Он может это сделать. Единственное, у него должен быть документ, удостоверяющий личность, и он не должен утратить гражданство Республики Беларусь в силу определенных своих действий».