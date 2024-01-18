Смогут ли дети «беглых» вернуться в Беларусь и продлить свои паспорта, рассказали в МВД

«Процедура проверки принадлежности действует в каждом дипломатическом учреждении, также и в пунктах пропуска на госгранице. Если он приедет даже через пять лет с недействительным паспортом, сотрудник пограничной службы проведет соответствующую проверку по базам и примет решение о допуске человека на территорию страны. Или скажет, что ему надо получать свидетельство на возвращение, потому что документа, удостоверяющего личность, нет, биометрических данных в информационном ресурсе тоже нет. Это даже не индивидуальный подход. Это подход в отношении всех граждан, которые в настоящее время проживают за пределами Беларуси. Каждый из них не лишен конституционного права вернуться на территорию страны. Он может это сделать. Единственное, у него должен быть документ, удостоверяющий личность, и он не должен утратить гражданство Республики Беларусь в силу определенных своих действий».
По словам Бегуна, белорусские граждане даже с истекшими паспортами смогут попасть в Беларусь.
«Даже если у него не будет никакого документа, в пункте пропуска будет установлено, что он является гражданином Беларуси с недействительным паспортом, сотрудник пограничной службы запустит его на территорию страны, скажет, куда обращаться. Но, опять же, мы ведем речь о совершеннолетних гражданах Республики Беларусь. Несовершеннолетний границу самостоятельно перейти не сможет».
Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси рассказал, что на территории нашей страны принимали граждан, которых депортировали на родину даже спустя 20 лет и более.
«У нас есть случаи, когда компетентные органы иностранных государств депортировали белорусов, которых не было в стране 20 лет и больше, которые иногда по-русски не говорили. И даже этим белорусам государство подставляет плечо, принимает их на территорию страны, регистрирует их как лиц без определенного места жительства, это на первом этапе. И дает все социальные гарантии, которые предусмотрены для граждан Беларуси».