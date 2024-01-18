Парламент повторно рассмотрел поправки в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях

Также в ходатайстве отмечается несоответствие конституционным нормам срока организации выборов в случае, если должность президента Республики Молдова вакантна. В этой связи предлагается строго принять текст конституционной нормы, чтобы обеспечить ее верховенство. Таким образом, в случае, если должность президента Республики Молдова будет вакантной, выборы будут организованы в течение двух месяцев со дня открытия вакансии.