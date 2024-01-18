Парламент повторно рассмотрел поправки в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Парламент на внеочередном заседании в четверг пересмотрел законодательную инициативу, предусматривающую внесение изменений в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях.
Ранее письмо с ходатайством о повторном пересмотре положений законодательной инициативы, касающихся даты выборов на пост президента Республики Молдова, направила в законодательный форум глава государства Майя Санду.
Также в ходатайстве отмечается несоответствие конституционным нормам срока организации выборов в случае, если должность президента Республики Молдова вакантна. В этой связи предлагается строго принять текст конституционной нормы, чтобы обеспечить ее верховенство. Таким образом, в случае, если должность президента Республики Молдова будет вакантной, выборы будут организованы в течение двух месяцев со дня открытия вакансии.
Депутаты от оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) в голосовании не участвовали, так как покинули зал заседаний в знак протеста.
«Кроме политических игр с назначением прокуроров и очередными изменениями Кодекса о выборах, нет ничего, что бы касалось интересов граждан. По этой причине фракция БКС приняла решение бойкотировать заседание законодательного органа».
Предыдущий проект по внесению изменений в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях был принят депутатами в конце осенней сессии парламента.