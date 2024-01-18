Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии

«Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект предлагает:
- ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- конфисковать деньги, ценности и другое имущество за распространение фейков о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности;
- отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности, направленной против безопасности России;
- лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград за распространение ложной информации и попытки дискредитировать российские Вооруженные силы, призывы к экстремизму, а также к действиям, направленным на нарушение целостности и безопасности государства, к введению санкций против России и реабилитацию нацизма.
Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы фракций: Владимир Васильев — от «Единой России», Геннадий Зюганов — от КПРФ, Сергей Миронов — от «Справедливой России — За правду», Леонид Слуцкий — от ЛДПР, Алексей Нечаев — от «Новых людей», а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.
Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.