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Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они совершаются из корыстных побуждений, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Источник: © РИА Новости

«Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает:

  • ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
  • конфисковать деньги, ценности и другое имущество за распространение фейков о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности;
  • отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности, направленной против безопасности России;
  • лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград за распространение ложной информации и попытки дискредитировать российские Вооруженные силы, призывы к экстремизму, а также к действиям, направленным на нарушение целостности и безопасности государства, к введению санкций против России и реабилитацию нацизма.

Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы фракций: Владимир Васильев — от «Единой России», Геннадий Зюганов — от КПРФ, Сергей Миронов — от «Справедливой России — За правду», Леонид Слуцкий — от ЛДПР, Алексей Нечаев — от «Новых людей», а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.

Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.

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