Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии

Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы фракций: Владимир Васильев — от «Единой России», Геннадий Зюганов — от КПРФ, Сергей Миронов — от «Справедливой России — За правду», Леонид Слуцкий — от ЛДПР, Алексей Нечаев — от «Новых людей», а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.